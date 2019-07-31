Стоп, кран!

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О борьбе новоизбранной власти с незаконным строительством

Незаконные строения – одна из самых острых проблем в муниципии Кишинёв. Столичные жители страдают от вседозволенности, в которой виноваты как фирмы, осуществляющие строительные работы, так и учреждения и чиновники, выдающие градостроительные сертификаты, авторизацию и другие разрешительные документы.

Органы разберутся

В Кишинёве уже образовался длинный список адресов, по которым в нарушение действующего законодательства планируется возвести или уже строятся многоэтажные здания. Жильцы близ расположенных домов, мнения которых никогда не спрашивают, в надежде добиться справедливости стали постоянными посетителями заседаний муниципального совета и еженедельных оперативных планёрок в мэрии. Но если при либералах и демократах добиться порядка в этом вопросе не удавалось, так как они прибрали эту отрасль к своим рукам и кормились за её счёт, то новая власть активно взялась за расчистку оставленных предшественниками авгиевых конюшен.

По словам вице-спикера парламента Иона Чебана, над решением проблемы незаконного строительства работают как правительство, так и ряд государственных структур. Месяц назад группой депутатов был разработан пакет проектов нормативных и законодательных актов, которые помогут в борьбе с незаконными строениями и с разбазариванием муниципальной и государственной недвижимости.

Вместе с тем, как стало известно «АиФ в Молдове», 19 июля из столичной мэрии пришёл ответ на парламентский запрос, в котором депутаты от коалиции большинства просили предоставить информацию о выданных разрешительных документах на ведение строительных работ за последний год. Три вице-спикера парламента – Ион Чебан, Александр Слусарь и Михай Попшой направили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральную прокуратуру и в Агентство по техническому надзору запросы с просьбой проверить законность выдачи документов на строительные работы, начиная как минимум с 1 мая 2018 года.

«В списке авторизаций и разрешительных документов в области строительства, выданных мэрией Кишинёва в последние несколько месяцев, больше всего объектов, где присутствует прямой или косвенный интерес небезызвестного Юрия Дырды. Более того, подавляющая часть этих авторизаций сомнительны, как и здания, которые предполагается возвести».

В интересах граждан

И вот уже 24 июля в парламенте была создана рабочая группа для регламентирования норм в области строительства. Перед ней стоит несколько задач, в том числе: внести изменения в законодательство РМ для введения ограничения на строительство в Кишинёве внутри столичных кварталов, в зелёных зонах и в других местах; инициировать процесс разработки плана развития зоны Центр и непосредственно мун. Кишинёв, в том числе и генерального градостроительного плана; найти решения для самых проблемных объектов в Кишинёве; составить список строительных организаций, которые нарушили или постоянно нарушают законодательство и прочее.

В рабочую группу вошли по три депутата от фракций ПСРМ, PAS и DA, представители гражданского общества, мэрии Кишинёва, а возглавит её парламентарий Владимир Боля. Решения и предложения должны быть найдены и сформулированы за месяц.

– В списке авторизаций и разрешительных документов в области строительства, выданных мэрией Кишинёва за последние несколько месяцев, больше всего объектов, где присутствует прямой или косвенный интерес небезызвестного Юрия Дырды (член ЛП, экс-депутат. – Прим. автора), – заявил вице-спикер парламента Ион Чебан. – Более того, подавляющая часть этих авторизаций сомнительна, как и здания, которые предполагается возвести. Мы ждём, чтобы по этому делу высказались следственные и правоохранительные органы.

Первый пошёл!

Уже сделаны и первые шаги в борьбе с беззакониями. Как написал вице-спикер от Платформы DA Александр Слусарь на своей странице в соцсетях, на основе представленных им материалов по незаконному строительству на ул. Богдан Воевод, 1 уже было заведено уголовное дело.

«Очень надеюсь, что не осталось ни одного политического мотива, который бы помог уйти от уголовной ответственности бывшему руководству мэрии Кишинёва», – написал А. Слусарь.

Анастасия Погодина

Фото www.sputnik.md