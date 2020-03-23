Стоп коронавирус: в Приднестровье проводят обработку и дезинфекцию улиц

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В Приднестровье работники коммунальных служб приступили к дезинфекции улиц. Они обрабатывают детские площадки, остановки общественного транспорта, лавочки в парках и у многоквартирных домов.

Также специалисты будут обеззараживать подъезды с помощью специальных средств, пишет mvdpmr.org. Дезинфекцию будут проводить ежедневно.

Стоит отметить, что аналогичные работы стартовали несколько недель назад и ведутся ежедневно в Кишиневе.

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