Стоп коронавирус: в Приднестровье проводят обработку и дезинфекцию улиц

Стоп коронавирус: в Приднестровье проводят обработку и дезинфекцию улиц

В Приднестровье работники коммунальных служб приступили к дезинфекции улиц. Они обрабатывают детские площадки, остановки общественного транспорта, лавочки в парках и у многоквартирных домов.

Также специалисты будут обеззараживать подъезды с помощью специальных средств, пишет mvdpmr.org. Дезинфекцию будут проводить ежедневно.

Стоит отметить, что аналогичные работы стартовали несколько недель назад и ведутся ежедневно в Кишиневе.

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