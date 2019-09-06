Стоп-кадр! Президент обратился к пассажирам самолета, с которыми вернулся в Кишинев из Брюсселя, и был встречен аплодисментами (ВИДЕО)

Стоп-кадр! Президент обратился к пассажирам самолета, с которыми вернулся в Кишинев из Брюсселя, и был встречен аплодисментами (ВИДЕО)

После рабочего визита в Брюссель глава государства вернулся в Кишинев транзитом через Барселону, так как это был самый короткий путь из всех возможных. На борту самолета Игорь Додон поприветствовал наших сограждан.

– Всем доброго утра! Хочу всех вас поприветствовать и пожелать хорошей дороги домой. Мы вместе с делегацией возвращаемся из Брюсселя, и я рад, что мы все вместе летим в Кишинев. Всем счастливого пути и Бог в помощь! – сказал он.

Слова президента были встречены аплодисментами. Момент попал на видео:

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