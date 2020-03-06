Стоп-кадр на заседании парламента: “Ждем Шора в Молдове, чтобы лично поздравить его с днем рождения” (ВИДЕО)

Стоп-кадр на заседании парламента: “Ждем Шора в Молдове, чтобы лично поздравить его с днем рождения” (ВИДЕО)

День рождения председателя партии “Шор”, депутата Илана Шора, который летом прошлого года сбежал из страны и скрывается за пределами Молдовы, стал поводом для шутки на заседании законодательного органа. 

По традиции, в начале заседания спикер объявляет о том, кто из избранников отмечал день рождения накануне. Депутаты поздравляют коллег и аплодируют им. Так вышло, что сегодняшнее заседание совпало с именинами Илана Шора.

– Мы ждем его дома, в Молдове, чтобы поздравить, – пошутила Зинаида Гречаный. 

Слова спикера насмешили депутатов.

Напомним, в прошлом году Министерство внутренних дел Молдовы объявило Илана Шора в национальный и международный розыск.

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