Стоп-кадр: Ион Чебан блестяще ответил на все вопросы журналистов о Кишиневе (ВИДЕО)

Кандидат на пост генпримара Кишинева Ион Чебан в очередной раз показал, что знает о нашей столице всё и является самым компетентным будущим главой города.
Так, он быстро, верно и без запинок ответил на все стремительные вопросы журналистов, касающиеся Кишинева.
Журналист: “Каков бюджет Кишинева на этот год?”
Ион Чебан: “Доходы – 3,9, расходы – 4,2.”
Журналист: “В каком году был основан Кишинев?”
Ион Чебан: “17 июля 1436 года, – первое его упоминание.”
Журналист: “Как называется гимн столицы?”
Ион Чебан: “Мой белый город.”
Журналист: “Кто его написал?”
Ион Чебан: “Конечно, великий композитор.”
Журналист: “Сколько секторов в Кишиневе?”
Ион Чебан: “5 секторов, 18 пригородов и 35 населенных пунктов.”
Стоит отметить, что Ион Чебан – единственный кандидат на должность генпримара Кишинева в нынешней избирательной кампании, у которого есть подробная программа управления муниципием, составленная вместе со специалистами. Программа содержит подробное описание реальных решений проблем Кишинева. Также Ион Чебан имеет достойную профессиональную команду, которая уже показала себя в деле.
Сегодня, 20 октября, жители Кишинева выбирают генерального примара. Если глава столицы будет избран с первого тура, то муниципальный бюджет сэкономит 8 миллионов леев.