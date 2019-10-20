Стоп-кадр: Ион Чебан блестяще ответил на все вопросы журналистов о Кишиневе (ВИДЕО)

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Кандидат на пост генпримара Кишинева Ион Чебан в очередной раз показал, что знает о нашей столице всё и является самым компетентным будущим главой города.

Так, он быстро, верно и без запинок ответил на все стремительные вопросы журналистов, касающиеся Кишинева.

Журналист: “Каков бюджет Кишинева на этот год?” Ион Чебан: “Доходы – 3,9, расходы – 4,2.” Журналист: “В каком году был основан Кишинев?” Ион Чебан: “17 июля 1436 года, – первое его упоминание.” Журналист: “Как называется гимн столицы?” Ион Чебан: “Мой белый город.” Журналист: “Кто его написал?” Ион Чебан: “Конечно, великий композитор.” Журналист: “Сколько секторов в Кишиневе?” Ион Чебан: “5 секторов, 18 пригородов и 35 населенных пунктов.”

Стоит отметить, что Ион Чебан – единственный кандидат на должность генпримара Кишинева в нынешней избирательной кампании, у которого есть подробная программа управления муниципием, составленная вместе со специалистами. Программа содержит подробное описание реальных решений проблем Кишинева. Также Ион Чебан имеет достойную профессиональную команду, которая уже показала себя в деле.

Сегодня, 20 октября, жители Кишинева выбирают генерального примара. Если глава столицы будет избран с первого тура, то муниципальный бюджет сэкономит 8 миллионов леев.