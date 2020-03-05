Стоп-кадр! Додон: Господин Кику, а почему я не получил СМС? (ВИДЕО)

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Глава государства приветствует внедренную правительством систему оповещений, посредством которой многим гражданам страны были разосланы сообщения с предупреждением о ситуации с коронавирусом. В рамках очередного выпуска “Президент отвечает” Игорь Додон заявил, что думает, что это правильно.

– Кстати, я СМС не получил. Господин Кику, почему я не получил СМС? Знаю, что многим тоже не пришло это оповещение, – сказал глава государства.

Президент считает, что система срочных оповещений – это хорошо, поскольку это предусматривает диалог правительства и граждан, которого до сих пор не было.

– Кто-то предложил отправлять предупреждения о чрезвычайных ситуациях, погоде, наводнениях. Думаю, это правильно. Я предложу правительству рассмотреть этот вопрос – чтобы было не только, как сейчас, с коронавирусом, а чтобы постоянно информировать граждан. К примеру: на этой неделе ожидается жара, дожди или снег. Думаю, это нужно помимо сообщений для прессы. Чтобы люди понимали – правительство о них заботится. Так что я согласен: это был хороший опыт, его нужно взять на вооружение, – подытожил он.