Стоп-фейк! Президент опроверг распространяемый слух о “закрытии заправок” (ВИДЕО)

0

Несмотря на многочисленные призывы властей распространять только официальную и достоверную информацию некоторые несознательные граждане продолжают заниматься манипулированием или даже откровенным враньем. На сегодняшнем брифинге для прессы Игорь Додон опроверг очередной фейк, запущенный в публичном пространстве.

– Со мной связались некоторые экономические агенты и сказали, что кто-то передал им, что в последующие дни не будут работать заправки. Уважаемые предприниматели, граждане, верьте только тому, что говорят официальные лица! Все заправки будут работать, экспорт-импорт товаров проходит в обычном режиме. Будьте внимательны к тому, что говорят власти, – призвал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.