Стоп-фейк! Президент опроверг распространяемый слух о “закрытии заправок” (ВИДЕО)

Стоп-фейк! Президент опроверг распространяемый слух о “закрытии заправок” (ВИДЕО)

Несмотря на многочисленные призывы властей распространять только официальную и достоверную информацию некоторые несознательные граждане продолжают заниматься манипулированием или даже откровенным враньем. На сегодняшнем брифинге для прессы Игорь Додон опроверг очередной фейк, запущенный в публичном пространстве. 

– Со мной связались некоторые экономические агенты и сказали, что кто-то передал им, что в последующие дни не будут работать заправки. Уважаемые предприниматели, граждане, верьте только тому, что говорят официальные лица! Все заправки будут работать, экспорт-импорт товаров проходит в обычном режиме. Будьте внимательны к тому, что говорят власти, – призвал он.

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