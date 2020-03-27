Стоматологическую помощь будут оказывать гражданам лишь в экстренных случаях

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Стоматологическая помощь в государственных поликлиниках страны предоставляется сейчас только в экстренных случаях. Такая ситуация сохранится и на следующей неделе.

Как сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Вероника Истрати, муниципальные или республиканские стоматологические отделения открыты, но оказывают помощь пациентам в экстренных случаях.

С 30 марта по 3 апреля в обычном режиме будут работать только сотрудники медико-санитарных учреждений, учреждений сферы общественного здравоохранения и вспомогательных служб при учреждениях общественного здравоохранения. В обычном режиме, пишет ipn.md, будут работать и сотрудники экстренных служб, служб социальной помощи, а также семейные врачи.

Напомним, с 30 марта, в течение недели, работники бюджетного сектора не будут ходить на работу, за исключением работников системы здравоохранения.