Стоматолог из Румынии в тяжелом состоянии доставлен из Кишинева в Яссы

Врач, работающий в молдавской столице, был перевезен в пневмофтизиологическую больницу в Яссах.

До границы с Румынией мужчину везла медицинская бригада из Молдовы, а в Румынии его забрала “скорая помощь” Ясс. Он прибыл на границу в сопровождении румынского консула в Кишиневе, пишет stirilocale.md.

Также сегодня вертолет SMURD из Галац забрал 27-летнего гражданина Молдовы, доставив его из Кишинева в Бухарест. У мужчины ампутированы нижние конечности, и врачи скорой были теми, кто оказал ему первую медицинскую помощь.