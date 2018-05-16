Столичным водителям придётся потесниться: около 20 улиц окажутся сегодня заблокированными

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в течение всего дня на некоторых городских улицах будет временно приостановлено дорожное движение в связи с проведением так называемых ремонтных работ.

Так, сегодня, 16 мая, окажутся недоступными водителям следующие улицы:

Сектор Центр: ул. Александру Хаждеу, ул. Алея Гэрий, ул. Фынтынилор, ул. Заикин, ул. Пиетрарилор, ул. Измаил, 92 – 96 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Сектор Буюканы: ул. Цариний, ул. Василе Лупу, ул. Ливиу Деляну, 2 – 4; ул. Николае Костин, 63/3 и 63/5; Алба Юлия, 194/1 – 194/3 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Сектор Ботаника: бульвар Траян, ул. Николае Титулеску, ул. Куза-Водэ, бульвар Дачия 26 – 30/1 и ул. Куза Водэ 16/1 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Сектор Рышкановка: ул. Андрей Дога, ул. Мирон Костин, 7/1 – 11/5 и ул. Флорилор 16/4 – 18/2 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Сектор Чеканы: ул. Мирча чел Бэтрын, 19/1 – 23 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

В связи с этим городские власти призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и следовать указаниям временно установленных знаков.