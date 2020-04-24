Столичным больницам передадут очередную партию средств индивидуальной защиты для борьбы COVID-19 (ФОТО)

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Крупные торговые сети продолжают оказывать поддержку примарии Кишинева в борьбе с коронавирусом. Об этом написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Так, сегодня руководство одной из компаний передало партию средств индивидуальной защиты стоимостью более 860 000 леев. В лоте – 1 350 защитных костюмов, 1 900 масок типа KN95, 1 350 защитных очков и 600 тестов. Материалы будут распределены среди муниципальных медицинских учреждений, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.

– Спасибо за неравнодушие и участие в период, когда нам нужна поддержка сообщества, – поблагодарил руководство сети Чебан.

Примар также рассказал о своём визите в детскую больницу имени Валентина Игнатенко, где он поговорил с медицинским персоналом и поблагодарил врачей за усилия по лечению пациентов.

– Обсудили проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается медицинское учреждение. Прошу всех руководителей больниц не экономить на ресурсах и здоровье врачей. В свою очередь, примария продолжит обеспечивать медучреждения всем необходимым для лечения пациентов с COVID-19, – заверил примар.

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