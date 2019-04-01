Столичный зоопарк переходит на летний режим работы: билеты подорожают (ВИДЕО)

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С сегодняшнего дня входные билеты в Кишинёвский зоопарк подорожают на 5 леев. Взрослым посетителям придётся заплатить за вход 30 леев. “Сезонная” цена будет действовать до 1 ноября.

По словам представителей зоопарка, стоимость билетов ежегодно поднимается на 5 леев в тёплое время года. Это связано с тем, что увеличивается продолжительность графика уборки территории: с 08:00 до 20:00. Зимой билеты дешевеют на 5 леев и стоят 25 леев для взрослых. В холодное время года зоопарк работает до 17:00, пишет realitatea.md.

Для детей до 7 лет вход будет бесплатный, а для школьников, студентов и пенсионеров будет стоить 5 леев.