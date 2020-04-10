Житель столицы снял недостающие запчасти с чужой машины и “упаковал” ими свою (ВИДЕО)

Житель столицы снял недостающие запчасти с чужой машины и “упаковал” ими свою (ВИДЕО)

22-летний правонарушитель был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за кражу из автомобиля. Ранее молодого человека задерживали за хулиганство.

Согласно имеющейся информации, злоумышленник разбил стекло автомобиля Mercedes, припаркованного на бульваре Дачия. Затем подозреваемый украл автомагнитолу, снял передний бампер и левое переднее крыло. 52-летнему владельцу был причинён ущерб в размере 13 400 леев. Как выяснилось позже, украденные запчасти злоумышленник установил на свой автомобиль.

Подозреваемый частично признал свою вину. За кражу ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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