Столичный воришка задержан за серию краж из подвальных помещений (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали 20-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении ряда краж из подвалов жилых домов. Ранее подозреваемый был осуждён за аналогичные преступления.

Мужчину подозревают в трёх кражах. Так, 15 декабря 2018 года подозреваемый взломал дверной замок в подвале жилого дома на улице И. Крянгэ, откуда вынес дрель Metabo и две дрели Machita. В результате общий ущерб составил 9 324 лея.

Два других случая произошли в феврале этого года. Таким же способом мужчина проник в другой подвал и похитил ценные вещи на общую сумму около 10 600 леев.

На слушаниях задержанный признал свою вину, заявив полиции, что совершил кражи из-за нехватки финансовых средств. Похищенные товары мужчина продал по символическим ценам.

За кражу злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.