Столичный вор-рецидивист попался на краже кошелька

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33-летний житель столицы был задержан сотрудниками Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте за кражу кошелька. Инцидент произошёл 10 марта в салоне пассажирского микроавтобуса №184.

Проезжая по улице Д. Кантемир, подозреваемый вытащил из сумки 21-летней пассажирки кошелёк, в котором находились 2 500 леев, 5 000 российских рублей и документы. Следует отметить, что задержанный ранее представал перед судом за аналогичные преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Наказание предусматривает штраф от 32 500 до 42 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов, либо до 2 лет лишения свободы.