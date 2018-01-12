Столичный водитель утром обнаружил на капоте своей машины дерево (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел у одного из домов в секторе Чеканы.

Водитель оставил свой автомобиль припаркованным у ворот подъезда, а когда утром вышел на улицу, то увидел, что на лобовое стекло и капот свалилось дерево.

Как свидетельствуют снятые хозяином машины фото и видео, повреждения она получила достаточно серьезные. В связи с этим мужчина озаботился вопросом, кого можно привлечь к ответственности за инцидент.

По словам мужчины, жильцы данного дома неоднократно обращались в Spatii Verzi с просьбой спилить сухое дерево, однако безрезультатно. Однако не все пользователи соцсети посочувствовали понесшему ущерб водителю, отметив, что это “божья кара” за парковку в неположенном месте.

На место происшествия были вызваны полиция Spatii Verzi. По счастью, никто не пострадал.

Фото, видео: facebook/Город без маршруток/Vladimir Bordian