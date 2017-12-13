В столице водитель оказался заблокирован в разбившейся в хлам машине (ФОТО)

Специалистам удалось вызволить мужчину за 10 минут.

Инцидент произошел в 11:00 в столичном секторе Ботаника. Два легковых автомобиля Mazda и Toyota столкнулись лоб в лоб на улице Валя Кручий. В результате, одна из машин оказалась настолько повреждена, что 32-летний водитель не смог самостоятельно выбраться из салона.

Прибывшие на место происшествия спасатели сумели вызволить мужчину менее чем за 10 минут. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее пострадавшего в ДТП мужчину с трудом извлекли из искореженной машины.