Столичный полицейский-кинолог спас тонувшего в озере ребенка (ФОТО)

Трагедия едва не произошла в субботу, 30 сентября в кишиневском парке «Валя Морилор».

9-летний мальчик, гулявший возле озера вместе со своими матерью и сестрой, упал в воду и стал тонуть. По счастью, все произошло на глазах у двух сотрудников полиции, совершавших патрулирование со служебной собакой.

Недолго думая, один из сотрудников правоохранительных органов кинулся в воду и вытащил ребенка. По словам пресс-секретаря столичной полиции Алины Бунгез, им был специалист-кинолог Мариан Грати, пишет today.md.

Герою 37 лет, он служит в полиции не один год. Он женат, имеет дочь 14 лет.