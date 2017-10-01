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Столичный полицейский-кинолог спас тонувшего в озере ребенка (ФОТО)

Столичный полицейский-кинолог спас тонувшего в озере ребенка (ФОТО)

Трагедия едва не произошла в субботу, 30 сентября в кишиневском парке «Валя Морилор».

9-летний мальчик, гулявший возле озера вместе со своими матерью и сестрой, упал в воду и стал тонуть. По счастью, все произошло на глазах у двух сотрудников полиции, совершавших патрулирование со служебной собакой.

Недолго думая, один из сотрудников правоохранительных органов кинулся в воду и вытащил ребенка. По словам пресс-секретаря столичной полиции Алины Бунгез, им был специалист-кинолог Мариан Грати, пишет today.md.

Герою 37 лет, он служит в полиции не один год. Он женат, имеет дочь 14 лет.

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