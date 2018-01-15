Столичный магазин вынудили вернуть покупательнице 50 тысяч леев за дефектную ванну

Не прошло и полгода, как женщина столкнулась с проблемами.

Жительница столицы приобрела на первый взгляд качественную и навороченную ванну, отдав за нее 47 тысяч леев. Однако спустя полгода женщина заметила появившиеся неполадки: перестали работать системы гидромассажа, обогрева и фильтрации воды, сообщает stirilocale.md.

Имея гарантийный талон, раздосадованная покупательница связалась с экономическим агентом для того, чтобы отремонтировать ванну. Продавец не удовлетворил просьбу потребителя, поэтому женщина решила подать жалобу в Агентство по защите прав потребителей.

В результате, экономический агент был вынужден вернуть потраченную на купленный дефектный товар сумму в размере 47 536 леев.

Ранее столичный магазин бытовой техники подсунул молодой семье дефектную микроволновку.