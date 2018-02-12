Столичный магазин продал автовладельцу машинное масло, ставшее причиной поломки

Случай зафиксирован в одном из магазинов Кишинева, специализирующемся на продаже автомобильных запчастей.

Мужчина приобрел в нем масло для коробки передач своего автомобиля, заплатив 250 леев. Впоследствии он масло заменил, однако, проехав несколько сот километров, автомобиль сломался, пишет trm.md.

Чтобы отремонтировать машину, его владельцу пришлось сменить уже всю коробку передач, так как в автосервисе не нашлось нужной детали. На это он потратил уже куда больше – 9 тысяч леев.

Автолюбитель выяснил, что поломка произошла из-за того, что в магазине ему продали неподходящее масло. Он обратился в магазин, где ему заявили о необходимости проведения экспертиз для подтверждения причины потомки. Мужчина согласился, но после этого экономический агент “пошел на попятный”.

Потеряв терпение, автовладелец обратился в Агентство по защите прав потребителей. Здесь ему помогли в разбирательстве, в ходе которого было установлено, что вина лежит действительно на магазине. Конфликт был урегулирован мирным путем.