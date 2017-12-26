Столичный магазин бытовой техники подсунул молодой семье дефектную микроволновку

Тот факт, что товар не соответствует заявленному качеству, пара обнаружила уже только дома.

Семья из Кишинева приобрела микроволновую печь, однако, решив проверить ее функциональность, испытала разочарование. Указав температуру 250 °C, покупатели обнаружили, что после 15-минутной работы, стеклянная дверь и каркас микроволновки сильно нагреты, сообщает moldova.org.

Учитывая, что в семье есть маленький ребенок, раздосадованные родители решили не подвергать его опасности и вернуть товар в магазин. Сделать это оказалось не так легко, так как администрация не захотела принять обратно микроволновую печь. Семья была вынуждена обратиться в Агентство по защите прав потребителей.

В результате, покупателям была возвращена стоимость дефектного товара в размере 963 леев.

Ранее недобросовестного изготовителя кухонной мебели обязали вернуть заказчице 1600 евро.