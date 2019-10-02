Столичный лихач разогнался до 120 км/ч, управляя авто одной ногой (ВИДЕО)

Столичный лихач разогнался до 120 км/ч, управляя авто одной ногой (ВИДЕО)

Сделал музыку погромче и снял, как водит машину одной ногой. Молодой человек решил показать свое “мастерство”, разогнавшись на одной из улиц столицы до 120 км/ч.

Видео водителя-лихача было опубликовано в социальной сети. Парень управлял автомобилем весьма неосторожно: одной ногой он “держал” руль, второй удерживал педаль газа. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и совершил опасный обгон, пишет protv.md.

Видеозапись, которая была выложена в соцсеть, вызвала резонанс среди пользователей.

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