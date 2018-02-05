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Столичный лицей имени Гоголя подхватил эстафету мероприятий, посвященных году Штефана Великого

Столичный лицей имени Гоголя подхватил эстафету мероприятий, посвященных году Штефана Великого

На одном из них, под названием “Мне дорога земля, завещанная предками”, сегодня лично побывал глава государства.

Целью мероприятия является развитие и поддержка патриотического духа, молдавской идентичности и христианских традиций среди школьников. Игорь Додон поприветствовал начинание, а также порадовал коллектив лицея хорошей новостью.

– Сообщил, что данный лицей включен в национальную программу по реабилитации спортивной инфраструктуры. В течение этого года в лицее будет восстановлен спортивный комплекс. Таким образом, учащиеся лицея смогут развивать свои спортивные навыки, – поведал он. 

Следует отметить, что в рамках плана действий, посвященных Году Святого Штефана Великого, господаря Молдовы, предусмотрено около 50 важных мероприятий в таких сферах, как культура, история, образование, спорт. В частности, будут организованы выставки, посвященные великому правителю, научные конференции, спортивные соревнования, будут изданы различные труды (научные и просветительские), состоятся концерты, будут сняты фильмы, будут организованы различные тематические конкурсы и т.д.

 

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