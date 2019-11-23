Столичный центр размещения бездомных принимает по 50 человек в день

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Центр размещения для людей без постоянного места жительства, расположенный на улице Халтей, пользуется спросом, когда на улице низкие температуры. Так, в ночь с 21 на 22 ноября в нём было размещено 51 человек, а ночью раньше – 45 человек.

Как пишет ipn.md, в холодный период года в центр ежедневно обращаются по 5-6 новых человек, в зависимости от погоды на улице. В течение дня около 30 человек решают оставаться в учреждениии, остальные уходят утром и возвращаются вечером. По словам местного психолога, бенефициары, которым некуда идти, могут находиться в центре и получать бесплатную помощь от специалистов.

Так, бенефициаров кормят три раза в день, они могут принимать душ, переодеваться, получать гигиенические пакеты и т. д. В то же время группа специалистов, в которую входят социальный работник, психолог и юрист, работает над решением их проблем. В центре находятся также три медицинские сестры.

Психолог отметила, что люди без постоянного места жительства поступают в центр либо в сопровождении полиции, скорой помощи, либо приходят сами, а также граждане звонят и сообщают о случаях, когда бездомный человек находится в трудном положении.

В период с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года учреждение будет предоставлять услуги по размещению круглые сутки. Возможности для приёма в холодное время года составляют 100 человек.