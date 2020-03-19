Столичный автоинспектор попался с поличным при получении взятки

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Сотрудник Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва был задержан по подозрению в пассивной коррупции.

Согласно информации заявителя, подозреваемый получил 1 000 леев за то, чтобы не проводить автотехническую экспертизу при ДТП. 18 марта мужчину задержали в момент получения денег, пишет realitatea.md.

В случае обвинительного приговора ему грозит штраф в размере от 1 000 до 2 000 условных единиц с лишением права занимать определённые госдолжности на срок до 5 лет.

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