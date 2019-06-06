Столичный адвокат запросил 6 500 евро у женщины за то, чтобы не лишать её родительских прав

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Адвоката из Кишинёва подозревают в том, что он вымогал у женщины 6 500 евро, обещая взамен повлиять на судей и добиться принятия благоприятного решения в её отношении. По словам заявительницы, адвокат попросил деньги после того, как предположил, что может проиграть дело в суде, в результате чего она будет лишена родительских прав на двоих детей.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, адвокат запросил 3 000 евро, чтобы «купить» необходимое решение суда первой инстанции, а потом ещё 3 500 для того, чтобы «отблагодарить» судей Апелляционной палаты. И это с учётом того, что не было ни малейших рисков, что женщина будет лишена родительских прав, а несовершеннолетние будут переданы на воспитание отцу.

Сотрудники НАЦ и прокуроры задержали подозреваемого и поместили его в изолятор на 72 часа. По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Если вина адвоката будет доказана, то ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

Стоит отметить, что это уже 5-й адвокат, который обвиняется в коррупции в этом году.