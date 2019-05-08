Столичный адвокат заполучил 14,5 тысяч евро от клиента, пообещав оказать влияние на судей

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Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении одного из столичных адвокатов, обвиняемых в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, в октябре 2018 года адвокат запросил и получил 8000 евро от гражданина, убедив его в том, что у него есть влияние на некоторых судей Апелляционной палаты Кишинева и что он сможет убедить их в принятии положительного решения в отношении заключенного.

Правозащитник, в частности, пообещал, что судьи договорятся о переводе человека, обсужденного иностранным государством, в пенитенциарные учреждения Молдовы с дальнейшим пересмотром приговора в его отношении. Получив полную сумму, адвокат запросил и получил еще 5000 евро прод предлогом того, что 8000 оказалось недостаточно. Однако и 13 тысяч евро не помогли – судебная коллегия Апелляционной палаты отклонила его запрос, нарушив планы правозащитника.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, он попросил дополнительно еще 1500 евро. На сей раз он утверждал, что сможет повлиять на сотрудников суда сектора Чеканы и убедить их амнистировать заключенного. 13 февраля адвокат был задержан с поличным при получении последнего транша денег. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния. Стоит отметить, что свою вину он признал полностью.

Согласно закону, адвокату грозит штраф от 4000 до 6000 условных единиц или от 3 до 7 лет тюрьмы.