Столичный адвокат задержан за взятку в 14 000 евро

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Адвокат, практикующий в столице, потребовал 14 000 евро от клиентки, чтобы “замять” дело в суде. По словам заявительницы, мужчина пообещал ей помочь избежать уголовной ответственности в деле о мошенничестве в крупных размерах.

В частности, адвокат утверждал, что может повлиять на некоторых сотрудников Хынчештского суда и прокуратуры и полиции Яловен. За посреднические услуги служащий запросил 14 000 евро. Деньги он получил тремя траншами.

В итоге подозреваемый был задержан и помещен в изолятор НАЦ на 72 часа. Ему грозит заключение сроком до 6 лет.