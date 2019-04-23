Столичный адвокат проведёт 3,5 года в тюрьме за торговлю влиянием

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Адвокат из Кишинёва осуждён на 3 года и 6 месяцев за торговлю влиянием и получение незаконным путём материальных ценностей в особо крупных размерах. Осуждённого также лишили права на адвокатскую практику на 5 лет.

Решение было принято Апелляционной палатой Кишинева, которая оставила в силе решение суда первой инстанции, отклонив таким образом апелляцию ответчика.

По словам прокуроров, в период с марта по июль 2013 года адвокат получил несколькими частями 8 150 евро. Он заявил, что в обмен на эту сумму сможет повлиять на судей и посодействовать вынесению благоприятного решения для своего клиента.

Адвоката-нарушителя задержали с поличным в момент получения последнего денежного взноса.