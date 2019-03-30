Столичных бюджетников ждут два мини-отпуска

Столичных бюджетников ждут два мини-отпуска

Бюджетники, осуществляющие свою трудовую деятельность в муниципии Кишинев, смогут воспользоваться двумя мини-отпусками: одним – в конце апреля, а вторым – в начале мая. 

Согласно распоряжению, подписанному врио примара, дни 30 апреля и 10 мая объявлены выходными, с последующей их отработкой 13 апреля и 18 мая. Учитывая официальные нерабочие дни и выходные, бюджетники будут отдыхать с 27 апреля (суббота) по 1 мая (среда) включительно. Еще 4 нерабочих дня подряд предстоят в первой половине мая, а именно с 9 мая (четверг) по 12 мая (воскресенье) включительно, пишет ipn.md.

 

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