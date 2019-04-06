Столичные водители и пешеходы жалуются на отсутствие дорожной разметки (ВИДЕО)

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Водители и пешеходы жалуются на то, что из-за отсутствия дорожной разметки они ежедневно рискуют жизнью. Обычно ее обновляют в начале марта, но в этом году с нанесением разметки запаздывают. Работы до сих пор не проводятся из-за того, что один из участников тендера по отбору поставщика краски оспорил его результаты.

Если на главных улицах города дорожная разметка еще еле заметна, то на второстепенных – она стерлась совсем.

– Нужно сбавлять скорость, а для этого нужна не только дорожная разметка, но и искусственные дорожные неровности, – считает пешеход.

Недовольны сложившейся ситуацией и водители.

– Установили камеры видео наблюдения и шлют письма о нарушениях. И вот как я должен понять, нарушил я правила или нет, разметку не видно, где она? – говорит водитель.

Власти говорят, что пока вопрос с результатами тендера не решится, разметку не обновят.

– В прошлом году экономический агент трижды оспаривал результаты тендера по отбору поставщика краски. В этом году этот же экономический агент снова обратился в суд, – сказал и.о. главы управления по связям с общественностью Василий Кирилеску.

Суд должен высказаться по этому поводу в понедельник. На проведение работ по нанесению разметки требуется 78 тонн краски. На ее покупку выделили более четырех миллионов леев, передаёт publika.md.