Столичные власти занялись ремонтом ливневой канализации на Албишоаре (ФОТО)

Столичные власти занялись ремонтом ливневой канализации на Албишоаре (ФОТО)

В примэрии Кишинёва сообщили о том, что во вторник, 8 октября, начались работы по ремонту ливневой канализации на улице Албишоара.

Ремонт продлится 4 дня и включает монтаж сегмента ливневой канализации диаметром 500 мм, а также установку 8 приёмников для дождевой воды. Данные меры направлены на предотвращение случаев накопления воды или затопления участка в результате дождей.

В перспективе планируется провести исследование, которое поможет найти решения проблемы периодического затопления улицы Албишоара.

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