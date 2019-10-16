Столичные власти возьмутся за очистку и благоустройство реки Бык (ФОТО)

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Об этом на своей странице в соцсети рассказал вице-претор сектора Рышкановка Виталий Мукан. По его мнению, одной из главных проблем Кишинёва, которую предстоит решить в ближайшее время, является состояние реки Бык. Источник предлагается очистить и углубить, а также благоустроить.

– Наша команда, имея передовые идеи и методы по обустройству реки, намерена провести масштабные работы по её облагораживанию. Проект по реабилитации всех 24 км, от Гидигичского водохранилища до Новоаненского района, будет разбит на этапы, – сказал Мукан.

Так, планируется провести работы по углублению и очистке русла реки, бетонированию откосов, установке объёмных георешёток (противоэрозионная защита) для берегов. Также будет проведена очистка берегов от камыша и прочих стихийно выросших зелёных насаждений. Кроме всего, предполагается обновлённая набережная с вкраплением зелёных островков.

Вице-претор также отметил, что работы позволят облагородить не только реку, но и сделать чище воздух в городе за счёт создания специального микроклимата.