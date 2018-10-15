Столичные власти собираются отремонтировать поврежденный взрывом дом на Рышкановке

Жилой дом по Московскому проспекту, 11/5 в Кишиневе, который пострадал в результате взрыва неделю назад, может быть восстановлен. По словам вице-примара столицы Нистора Грозаву, работы начнутся уже на этой неделе.

В рамках оперативного заседания примэрии Грозаву рассказал, что в минувшие дни был оценен ущерб, причиненный взрывом, а вчера с места происшествия 23 ходками вывезли мусор. Завтра начнутся работы по восстановлению перекрытий между 13 и 14 этажами. В течение шести недель планируется восстановить все перекрытия, после чего начнутся работы по восстановлению стен.

Кроме того, в последующие два дня будет отремонтирован пассажирский лифт, а на месте всегда будет находиться лифтер, чтобы следить за его состоянием. Ремонт грузового лифта временно не представляется возможным, пишет realitatea.md.

Напомним, взрыв в жилом доме по Московскому проспекту, 11/5, произошел 6 октября. В его результате погибли 4 человека, в том числе 4-летний ребенок. По предварительной версии, причиной стала утечка газа из незаконно установленного баллона.

Стоит напомнить, что сегодня фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева выступила с инициативой выделения компенсаций на электричество всем семьям, живущим в негазифицированных домах.