Столичные власти продолжают очищать город от незаконной рекламы (ФОТО, ВИДЕО)

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Под руководством мэра города было демонтировано очередное рекламное панно, на этот раз на улице И. Крянгэ. Для этого пришлось привлечь сотрудников претуры сектора Буюканы, спецслужбы, а также полицию, которая перенаправляла дорожное движение.

О проведённых работах Ион Чебан сообщил на своей странице в соцсети.

Двустороннее панно размером 3х14 м было установлено в 2008 году. Авторизация истекла в 2018 году, и экономическому агенту было сказано демонтировать рекламу, однако тот отказался. С 2018 по 2020 не выплачивались налоги в местный бюджет. В текущем году ежегодная плата за квадратный метр рекламы составляет 1 000 леев, а в прошлом году – 700 леев. Учитывая общую площадь панно в 84 кв. м, можно оценить потери муниципального бюджета, – рассказал градоначальник.

Для демонтажа на 2 часа было остановлено движение транспорта на улице Иона Крянгэ, по периметру улиц Штефан чел Маре – Е. Кока. В работах участвовали 3 единицы спецтехники и 10 сотрудников.

Чебан ещё раз подчеркнул, что власти будут продолжать демонтаж незаконно установленных рекламных панно и привлекать нарушивших экономических агентов к ответственности.