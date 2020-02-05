Столичные власти продолжают очищать город от незаконной рекламы (ФОТО, ВИДЕО)

Столичные власти продолжают очищать город от незаконной рекламы (ФОТО, ВИДЕО)

Под руководством мэра города было демонтировано очередное рекламное панно, на этот раз на улице И. Крянгэ. Для этого пришлось привлечь сотрудников претуры сектора Буюканы, спецслужбы, а также полицию, которая перенаправляла дорожное движение.

О проведённых работах Ион Чебан сообщил на своей странице в соцсети.

Двустороннее панно размером 3х14 м было установлено в 2008 году. Авторизация истекла в 2018 году, и экономическому агенту было сказано демонтировать рекламу, однако тот отказался. С 2018 по 2020 не выплачивались налоги в местный бюджет. В текущем году ежегодная плата за квадратный метр рекламы составляет 1 000 леев, а в прошлом году – 700 леев. Учитывая общую площадь панно в 84 кв. м, можно оценить потери муниципального бюджета, – рассказал градоначальник.

Для демонтажа на 2 часа было остановлено движение транспорта на улице Иона Крянгэ, по периметру улиц Штефан чел Маре – Е. Кока. В работах участвовали 3 единицы спецтехники и 10 сотрудников.

Чебан ещё раз подчеркнул, что власти будут продолжать демонтаж незаконно установленных рекламных панно и привлекать нарушивших экономических агентов к ответственности.

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