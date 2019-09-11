Столичные власти призывают жителей Кишинева и экономических агентов к чистоте

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Примария Кишинева призывает жителей столицы и экономических агентов, осуществляющих свою деятельность на территории города, поддерживать в чистоте территорию, на которой они работают, и участки, которыми они управляют или владеют.

Экономических агентов и граждан просят помочь, в частности, в сборе листвы, скашивании травы, а также призывают поддерживать в чистоте прилегающую к своим домам территорию.

Граждане, которые не будут соблюдать эти правила, могут быть оштрафованы. Так, за нарушение правил обеспечения чистоты в городских и сельских населенных пунктах в соответствии с установленными местными властями правилами грозит штраф в размере до 1800 леев для физических лиц или наказание в виде неоплачиваемого общественно полезного труда от 20 до 60 часов. Штраф для юридических лиц – до 9 тысяч леев, пишет moldpres.md.