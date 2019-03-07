Столичные власти пообещали взяться за снос незаконных гаражей (ВИДЕО)

Столичные власти пообещали взяться за снос незаконных гаражей (ВИДЕО)

Муниципальные власти начали демонтаж незаконно установленных металлических гаражей. Все нелегальные гаражи в столице планируют снести к середине лета.

По приказу временного мэра столицы подразделениям мэрии предстоит провести инвентаризацию всех несанкционированных металлических гаражей в городе. Должностные лица должны предоставить информацию по этому вопросу и план сноса до конца апреля.

Что касается санкционированных гаражей, они должны быть перемещены в том случае, если сейчас находятся на пути инженерных сетей или рядом с жилыми блоками. Также муниципальные власти намерены создать Реестр металлических гаражей, расположенных на территории Кишинёва.

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