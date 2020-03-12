Столичные власти приступили к демонтажу очередной незаконной торговой точки (ФОТО)

Столичные власти приступили к демонтажу очередной незаконной торговой точки (ФОТО)

Этим утром начался демонтаж торгового павильона, незаконно установленного над подземным переходом на кругу, соединяющем бульвар Штефана чел Маре и улицы Иона Крянгэ и Каля Ешилор. Подробнее о ходе работ на своей странице в соцсети рассказал Ион Чебан.

– Данная торговая точка продолжала работать, несмотря на истечение срока действия разрешительных документов. Соответственно, в муниципалитет не поступало положенных выплат, – уточнил градоначальник.

Глава города добавил, что в ближайшем времени планируется ремонт нескольких подземных переходов Кишинёва.

– Очень важно, чтобы все экономические агенты работали в рамках законодательства. От того, как они будут выплачивать налоги в местный бюджет, зависит, как муниципалитет сможет проводить ремонт в столице, – подытожил Чебан.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md