Столичные власти приступили к демонтажу очередной незаконной торговой точки (ФОТО)

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Этим утром начался демонтаж торгового павильона, незаконно установленного над подземным переходом на кругу, соединяющем бульвар Штефана чел Маре и улицы Иона Крянгэ и Каля Ешилор. Подробнее о ходе работ на своей странице в соцсети рассказал Ион Чебан.

– Данная торговая точка продолжала работать, несмотря на истечение срока действия разрешительных документов. Соответственно, в муниципалитет не поступало положенных выплат, – уточнил градоначальник.

Глава города добавил, что в ближайшем времени планируется ремонт нескольких подземных переходов Кишинёва.

– Очень важно, чтобы все экономические агенты работали в рамках законодательства. От того, как они будут выплачивать налоги в местный бюджет, зависит, как муниципалитет сможет проводить ремонт в столице, – подытожил Чебан.