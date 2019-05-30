Столичные улицы превратились в реки: дорожное движение практически парализовано (ФОТО, ВИДЕО)

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Настоящий потоп случился на многих улицах столицы и-за сильного дождя. От осадков пострадала даже главный в столице бульвар Штефана чел Маре – машины по нему не едут, а плывут.

Судя по кадрам, присланным на адрес портала «Аргументы и факты в Молдове», дорожное движение на центральной улице столицы затруднено из-за огромных потоков воды. Вода стекает с такой силой, что даже водителям сложно маневрировать. А некоторые пешеходы, не церемонясь, снимают обувь, утратив последнюю надежду на то, что им удастся выйти сухими из воды в прямом смысле.

А на Телецентре мощный поток воды поднял вверх крышку дождевого канала и оттуда практически фонтаном бьёт вода. Водителям сложно справляться с управлением автомобилей в таких условиях, поэтому в зоне образовались пробки.