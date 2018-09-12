Столичные школьные автобусы прошли техосмотр: выявлены некоторые нарушения (ВИДЕО)

Столичные школьные автобусы прошли техосмотр: выявлены некоторые нарушения (ВИДЕО)

В период с 17 августа по 7 сентября сотрудники управления контроля за транспортом и дорожным движением столичной полиции провели проверку технического состояния транспорта.

Проверке подверглись в том числе школьные автобусы, которые доставляют учеников из пригородов Кишинева. Проверялись как их техническое состояние, так и комплектация.

В итоге у трех автобусов было выявлено отсутствие видеорегистраторов. Их администраторам было выдано предписание устранить недоработки.

Столичная полиция будет проводить такие проверки и далее.

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