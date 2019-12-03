Столичные правоохранители изъяли марихуану на полмиллиона леев (ВИДЕО)

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Пятеро мужчин в возрасте от 24 до 60 лет были задержаны сотрудниками столичной полиции за выращивание, хранение и распространение наркотиков растительного происхождения в крупных размерах.

В результате обысков по месту жительства задержанных сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 20 кг сырья для выращивания марихуаны, 16 кг марихуаны и 27 кустов конопли, которые росли в саду одного из обвиняемых. Все вещества, а также растения, обнаруженные полицией, были отправлены на экспертизу.

Предполагаемая прибыль от продажи наркотических веществ оценивается в 500 000 леев. Стоит отметить, что ранее лица задерживались за аналогичные преступления.

В данной связи было возбуждено четыре уголовных дела. Согласно уголовному законодательству, виновным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.