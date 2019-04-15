Столичные полицейские задержали злоумышленника, обокравшего пенсионерку на остановке (ВИДЕО)

Столичные полицейские задержали злоумышленника, обокравшего пенсионерку на остановке (ВИДЕО)

24-летний житель Дубоссарского района был задержан сотрудниками Fulger за совершение ограбления. Инцидент произошёл 13 апреля на улице Вадул-луй-Водэ в секторе Чеканы.

Пострадавшая 60-летняя женщина рассказала, что в момент, когда она находилась на остановке, к ней подошёл неизвестный мужчина, выхватил сумку и скрылся в неизвестном направлении. Благодаря оперативному вмешательству двух полицейских, которые находились поблизости, нарушитель был задержан.

Задержанного сопроводили в Инспекторат полиции сектора Чеканы. Ранее он привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В ходе разбирательства полиция установила, что злоумышленник действовал не один: у него было два сообщника, которые вскоре также были задержаны. Ими оказались жители Дубоссарского района в возрасте 28 лет и 41 года. Ранее мужчины представали перед судом за грабёж.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. В соответствии с действующим законодательством нарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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