Столичные полицейские задержали угонщика-рецидивиста (ВИДЕО)

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29-летний житель столицы был задержан за угон автомобиля. Инцидент произошёл на улице Александру чел Бун.

Утром 29 марта в Инспекторат полиции сектора Рышкановка обратился 61-летний владелец автомобиля Volvo 240. Мужчина рассказал, что транспортное средство, припаркованное перед воротами дома, было угнано.

В ходе следственных действий, предпринятых полицейскими, преступник был пойман по горячим следам. На слушаниях виновный признался, что угнал машину и отвёз в пункт приёма металлолома. Ущерб, нанесённый владельцу авто, составил 10 000 леев.

Стоит отметить, что задержанный был ранее судим за различные виды правонарушений. В соответствии с законом, нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.