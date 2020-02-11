Столичные полицейские задержали с поличным 19-летнего наркозакладчика (ВИДЕО)

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8 февраля сотрудники полиции сектора Рышкановка заметили на улице молодого человека, который вёл себя подозрительно. 17-летний житель столицы был задержан.

При обыске полиция обнаружила у парня 21 пакет с сухой растительной массой коричнево-зелёного цвета и 4 самодельные сигареты с сухим растительным веществом. Несовершеннолетний также показал, где спрятал ещё 4 пакетика с наркотическим веществом для потенциальных покупателей.

В участке юноша рассказал, что продавал наркотики посредством приложения Telegram. Все 25 упаковок с растительной массой были отправлены на экспертизу. В зависимости от её результатов задержанный может быть привлечён к ответственности за незаконный оборот наркотиков.