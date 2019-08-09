Столичные полицейские задержали рецидивиста, отобравшего у подростка телефон (ВИДЕО)

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29-летний житель Рышканского района был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за совершение уличного ограбления. Ранее мужчину также судили за аналогичные преступления.

4 августа в полицию обратился 17-летний потерпевший, который сообщил, что вечером на бул. Дечебал его ограбил неизвестный. Мужчина украл у подростка телефон Samsung стоимостью 8 000 леев.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов опознали и задержали подозреваемого. В ходе разбирательства задержанный признал свою вину, заявив полиции, что украл телефон для личного пользования.

Согласно действующему уголовному законодательству, подобное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.