Столичные полицейские задержали несовершеннолетнего, совершившего два десятка краж (ВИДЕО)

0

16-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы за совершение краж из автомобилей, магазинов и офисов. Ранее он неоднократно подвергался уголовному преследованию за аналогичные преступления.

Полиция установила, что в январе несовершеннолетний совершил как минимум 5 краж на территории Буюкан, в том числе из магазина и трёх автомобилей. Злоумышленник украл мобильные телефоны, кошельки с документами, деньгами и банковскими картами. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.

В то же время сотрудники правоохранительных органов установили, что несовершеннолетний совершил ещё не менее 20 краж из автомобилей, магазинов и офисов на территории столицы. Юноша признал свою вину, заявив, что продал украденное по символической цене.

По факту случившегося было возбуждено несколько уголовных дел. Наказание предусматривает штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.