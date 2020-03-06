Столичные полицейские задержали наркодилера и изъяли у него наркотики на 300 000 леев (ВИДЕО)

Столичные полицейские задержали наркодилера и изъяли у него наркотики на 300 000 леев (ВИДЕО)

Экипаж патрульных заметил на пересечении улиц Куза-Водэ и Гренобля молодого человека, который вёл себя подозрительно. Как позже выяснилось, он проверял тайники, в которых находились наркотики.

У 24-летнего жителя столицы при себе был обнаружен пакет с наркотическим веществом. Мужчина также показал, где были размещены 6 других тайников с “закладками”. Всего полицейские изъяли около 750 г марихуаны.

Позднее, в результате обысков, проведённых в доме задержанного, сотрудники полиции обнаружили 29 пакетов, в которых содержались различные наркотические вещества. В общей сложности правоохранители изъяли около 1 250 г марихуаны и 29 г экстази и амфетамина.

Задержанный признал свою вину и сообщил, что продавал наркотики через приложение Telegram. Стоимость “товара” составляет около 300 000 леев.

Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.

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