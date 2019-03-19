Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении и продаже наркотиков (ВИДЕО)

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении и продаже наркотиков (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы провели санкционированный обыск в доме 33-летнего жителя столицы. В результате было обнаружено 9 пакетов с растительной массой зелёного цвета со специфическим запахом и 1 200 леев, полученные от продажи наркотических веществ.

Полицейские следили за преступной деятельностью мужчины в течение 2 месяцев. Обнаруженные в результате обыска вещества были изъяты и отправлены на экспертизу. Размер прибыли, полученной от продажи наркотических веществ, мог составить 12 000 леев.

Ранее мужчина уже попадал в руки правоохранительных органов за подобные действия. Согласно действующему законодательству, в случае обвинительного приговора ему грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.

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