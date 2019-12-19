Столичные полицейские задержали мужчину, организовавшего в своей квартире наркопритон (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка получили оперативную информацию о том, что в квартире, расположенной в данном секторе, организован наркопритон. В течение октября-ноября велось наблюдение за 50-летним владельцем дома, ранее судимым за кражу.



В квартире мужчины были проведены санкционированные обыски, в ходе которых полиция обнаружила приспособления, предназначенные для употребления наркотиков, белый порошок, растительную массу со специфическим запахом, 11 веток засушенной марихуаны. Всё найденное было изъято и отправлено на экспертизу. Если бы подозреваемому удалось продать психотропные вещества, он бы смог выручить 30 000 леев.

Мужчину задержали на 72 часа. За незаконный оборот наркотиков или их аналогов ему грозит лишение свободы на срок от 1 до 6 лет.