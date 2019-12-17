Столичные полицейские задержали двух мужчин за кражи из автомобилей (ВИДЕО)

Столичные полицейские задержали двух мужчин за кражи из автомобилей (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Чеканы задержали двух мужчин в возрасте 19 и 36 лет из Кишинёва и Дрокии за совершение нескольких краж из автомобилей. Ранее они были судимы за аналогичные преступления.

В ходе расследования полиция установила причастность задержанных как минимум к трём случаям краж. Из автомобилей, припаркованных на улице М. Драган, злоумышленники украли несколько аксессуаров, приборную панель и проигрыватель. Общий ущерб составил 20 175 леев.

Нарушители были задержаны на 72 часа. Они признали свою вину, сообщив, что похищенные товары продавали таксистам.

В соответствии с действующим законодательством задержанным грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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